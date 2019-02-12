رياضة | ريال مدريد أفضل فريق في العالم وفقًا لهذا الأساس

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أكد الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، أن الملكي هو أفضل فريق في العالم وفقا لما أعلنته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، حيث جمعت المجلة الفرنسية التصنيف على أساس 10 فئات مختلفة.

وصنفت "فرانس فوتبول" أفضل 30 فريقاً في عالم كرة القدم، حيث أحرز ريال مدريد المركز الأول برصيد 187 نقطة. يعتمد الترتيب على التحليل من 10 فئات مختلفة. ويتصدر ريال مدريد قائمة المرشحين، يليهم برشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وليفربول.

التحليل بُني على اللاعبين (الجوائز، الكرة الذهبية)، جمهور الفريق، وسائل التواصل الاجتماعية، حضور الملعب، الإيرادات، الإنفاق، القيمة السوقية للنادي، وأخيراً، الأهمية التاريخية كانت تؤخذ في الاعتبار.

كموضوعية وفقا للمجلة، تم تقييم 85 ناديًا بهذه المتغيرات، ثم تم تقسيمها إلى قائمة نهائية من 30 نادي. ويقوم النظام بتصنيف الفرق من واحد إلى عشرين في كل فئة من الفئات العشر: عشرون نقطة لأول مرة، و 19 نقطة في الثانية، وهكذا.