رياضة | بعد سقوطه أمام سيمبا.. خسارة الجولة الرابعة تقود الأهلي دائمًا لـ"وصافة" دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سقوطه أمام سيمبا.. خسارة الجولة الرابعة تقود الأهلي دائمًا لـ"وصافة" دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب ميدي كاجيري في الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

وتعتبر هذه الهزيمة الثالثة للأهلي في الجولة الرابعة لدور المجموعات طوال تاريخ مشاركاته في دوري أبطال إفريقيا.

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وخاض الأهلي منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات الإفريقي 16 مرة طوال تاريخه، حقق الفوز في 8 مناسبات، وخسر في 3 مباريات آخرها اليوم أمام سيمبا، وتعادل في 5 مباريات، وسجل 17 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

والمثير في الأمر أن خسارة الأهلي في الجولة الرابعة الإفريقية، دائمًا تقوده نحو تحقيق "وصافة" البطولة، حيث كانت خسارته الأولي في تلك الجولة عام 2007 أمام الترجي التونسي، وصعد وقتها لنهائي البطولة وخسر أمام النجم الساحلي 3-1.