رياضة | بعد سقوطه أمام سيمبا.. خسارة الجولة الرابعة تقود الأهلي دائمًا لـ"وصافة" دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سقوطه أمام سيمبا.. خسارة الجولة الرابعة تقود الأهلي دائمًا لـ"وصافة" دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب ميدي كاجيري في الدقيقة 65 من زمن اللقاء.
وتعتبر هذه الهزيمة الثالثة للأهلي في الجولة الرابعة لدور المجموعات طوال تاريخ مشاركاته في دوري أبطال إفريقيا.
وخاض الأهلي منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات الإفريقي 16 مرة طوال تاريخه، حقق الفوز في 8 مناسبات، وخسر في 3 مباريات آخرها اليوم أمام سيمبا، وتعادل في 5 مباريات، وسجل 17 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.
والمثير في الأمر أن خسارة الأهلي في الجولة الرابعة الإفريقية، دائمًا تقوده نحو تحقيق "وصافة" البطولة، حيث كانت خسارته الأولي في تلك الجولة عام 2007 أمام الترجي التونسي، وصعد وقتها لنهائي البطولة وخسر أمام النجم الساحلي 3-1.
أما المرة الثانية كانت عام 2017 وخسر في الجولة الرابعة أمام الوداد المغربي 2-0، واستكمل بعدها مشواره في البطولة حتي وصل المباراة النهائية وخسر اللقب الإفريقي أمام نفس الفريق.
يا تري هل يصل الأهلي للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته في الجولة الرابعة أمام سيمبا؟، وهل تكون "الوصافة" مصيره مثل المرتين السابقتين؟ أم يكون للاعبي المارد الأحمر رأيا اخر ويحصدون اللقب الغائب عن خزاين الفريق منذ 5 سنوات؟