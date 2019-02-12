رياضة | بعد خسارته أمام سيمبا.. الانتصارات الإفريقية تخاصم الأهلي "خارج ملعبه" للمباراة السادسة على التوالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارته أمام سيمبا.. الانتصارات الإفريقية تخاصم الأهلي "خارج ملعبه" للمباراة السادسة على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب ميدي كاجيري في الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

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وفشل الأهلي في إنهاء صيامه عن الإنتصارات خارج ملعبه في البطولات الإفريقية بعد خسارته اليوم الثلاثاء أمام فريق سيمبا التنزاني بهدف دون رد، حيث لم يفز الأهلي خارج الديار إفريقيًا منذ إنتصاره على الترجي التونسي بهدف دون رد في 4 مايو الماضي.

وخاض الأهلي 6 مباريات "خارج ملعبه" في بطولات إفريقيا منذ فوزه على الترجي، خسر 4 مباريات أمام وفاق سطيف الجزائري - الترجي التونسي - جيما آبا جيفارا - سيمبا التنزاني، وتعادل مباراتين أمام فريقي، حوريا الغيني، وشبيبة الساورة الجزائري.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سيمبا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويأتي فيتا كلوب في المركز الثالث بـ4 نقاط، ويتذيل شبيبة الساورة ترتيب المجموعة بنقطتين.