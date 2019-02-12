رياضة | مفاجآت في قائمة الزمالك أمام نصر حسين داي بالكونفدرالية

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمته لمباراة نصر حسين داي الجزائري المقرر لها غدًا الأربعاء بالكونفدرالية الافريقية.

وضمت قائمة الزمالك كل من: جنش وعماد السيد وحمدي النقاز وعبدالله جمعة وبهاء مجدي ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عنتر وأوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفني وكهربا وحميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.

واستبعد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عدد من النجوم لمباراة نصر حسين داي الجزائري المقرر لها غدًا الأربعاء بالكونفدرالية.

وشملت قائمة المستبعدين كل من مصطفى فتحي للإصابة، ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وزيزو ومحمد إبراهيم وعمر صلاح وأحمد مدبولي وحازم إمام.