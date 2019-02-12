رياضة | هازارد يقترب أكثر من الانضمام لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يقترب أكثر من الانضمام لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صار نادي تشيلسي الإنجليزي حاليًا برميل من البارود، بعد أن خسر المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري ثقة غرفة خلع الملابس، وقد أصبح الفريق اللندني سادس الدوري وخارج المراكز المؤهلة للأبطال، وهم هذا الموسم يلعبون في الدوري الأوروبي وكانت أولويتهم هي العودة إلى دوري الأبطال الموسم المُقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإنه هدف لم يتحقق في الوقت الحالي حيث أنهم خارج أقوى منافسة قارية للسنة الثانية والتي من شأنها أن تتسبب في خروج أحد أكثر لاعبيها وفائاً.

ومن بين هؤلاء اللاعبين هناك اسم يبرز فوق الباقي وهو (إيدين هازارد) البلجيكي لديه كل شيء ليكون توقيع رائع في ريال مدريد الصيف المقبل ويجب أن يستمع تشيلسي إلى العروض التي يقدمها حيث أنه سينهي عقده في عام 2020.

ولم يخفِ اللاعب أبداً رغبته في إرتداء قميص ريال مدريد يوماً ما مع 28 عاماً فإما الآن أو أبداً وهذا ما يفهمه النادي الأبيض والذي يتضح بشكل متزايد أنه اللاعب المثالي لتعزيز الفريق في الصيف المقبل.

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إن وضع ايسكو الذي لا يمكن تحمله على نحو متزايد يجعل مدريد تضطر إلى الذهاب إلى السوق، وهازارد هو المفضل بالنسبة لسعره، موسم واحد فقط لإنهاء العقد سيخفض قيمته كثيراً مثلما حدث مع كورتوا الصيف الماضي.

ريال مدريد ايضاً يتابع حالة ماركوس ألونسو التى تبدو أكثر تعقيداً حيث أصبح الفريق الأبيض مهتماً به في الصيف الماضي (بعد أن غادر ثيو هرنانديز)، لكن لوبيتيجي أوقف العملية.

وبقي اللاعب في تشيلسي وتم تجديد عقده حتى عام 2023. وهذا يجعل رحيله معقداً بالإضافة إلى ذلك فإن تألق ريغيلون يجعل مركز الظهير بموقف جيد . ومع ذلك فإن الاعب لديه دائما إهتمام ريال مدريد ويمكن أن يتتطور هذا الإهتمام إن لم تتحسن الأمور في ستامفورد بريج.