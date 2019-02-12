رياضة | أشرف حكيمي يواصل الصعود ويحل سادسًا بهذه القائمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف حكيمي يواصل الصعود ويحل سادسًا بهذه القائمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد المعار لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني الصعود، حيث يبرز في قائمة أفضل اللاعبين تحت 21 عام ويسبق البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

الجدير بالذكر ان اللاعب المُعار من ريال مدريد لدورتموند، قد جاء في المركز السادس في قائمة أفضل اللاعبين الواعدين تحت 21 عام من هو سكورد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" فإنه لا يزال نمو أشرف صاحب الـ20 عام مستمر مع نجاحات مختلفة، التصنيف يقيس حالة أفضل اللاعبين من النخبة الأوروبية التي لا تتجاوز 21 سنة.

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وبدأ أشرف، الذي حصل منذ أقل من شهر واحد جائزة أحسن لاعب أفريقي شاب، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في مباريات دورتموند الستة الأخيرة

واستكمالها المباريات جميعها: خمسة على الجانب الأيسر، وواحده في اليمين سجل هدفين وصنع واحد خلال تلك الفترة، مما يدل على إمكانات هجومية رائعة.

وقد جاء في أول هذه القائمة نصيري لاعب ليجانيس 8.45 ، تبعه سانشو (دورتموند ، 8.01) ، دوناروما (ميلان ، 7.94) ، مبابي (باريس سان جيرمان ، 7.90) ، زانيولو (روما ، 7.76) ، أشرف (دورتموند ، 7.65) رفائيل ليا لاعب ليل (7.49) وفينيسيوس (ريال مدريد 7.45) وماتيو كافارو (ريمس 7.42).