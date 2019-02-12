رياضة | عاجل.. الأهلي يدرس الانسحاب من بطولة كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يدرس الانسحاب من بطولة كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كافة أعضاء المجلس لعقد اجتماع عاجل وطارئ، خلال الساعات المقبلة للرد على تحديات الجبلاية.

ويدرس مجلس إدارة الأهلي، الانسحاب من بطولة كأس مصر، على خلفية تعديل موعد مباراته مع بيراميدز بدور الستة عشر لكأس مصر لتقام يوم 28 فبراير الجاري، بعد تأجيل مواجهة الفريقين بالدوري.

كان الأهلي، رفض في بيان سابق استبدال مباراة بيراميدز سبورت، ونقلها من بطولة الدوري العام، وخوضها كونها مباراة بكأس مصر، نتيجة لتلبية طلبات بيراميدز، والذي رفض خوض لقاء الأهلي، بالدوري إلا بعد انتهاء مباراة القمة.