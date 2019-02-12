رياضة | في مثل هذا اليوم.. ريح "كرويف" تهب لعقل "خينتو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مثل هذا اليوم.. ريح "كرويف" تهب لعقل "خينتو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مثل هذا اليوم، هبت ريح الأسطورة الهولندية يوهان كرويف لعقل الأسطورة الإسبانية باكو خينتو، حيث كان أسطورة ريال مدريد خينتو كان على وشك بلوغ الـ34 عندما زار نجم أياكس يوهان كرويف سانتياجو برنابيو لأول مرة على الرغم ترحاله لكل مكان ومواجهته لافضل اللاعبين لكن في 11 أكتوبر، 1967، خينتو ترك فمه مفتوحا (مزهول) بأداء الشاب الهولندي.

وقال خينتو: "الحقيقة أنني كنت متحمس للعب ضد فريق أياكس، ضد الفريق واللاعب رقم 9 [كرويف]، كلف إغناسيو زوكو من قبل مدربه ميجيل مونوز، بمهمة مراقبة كرويف الذي سجل الهدف لأياكس في مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1، في حين ذهبت الثانية في إسبانيا لوقت الإضافي وتأهل الأبيض.

افتتح خينتو التسجيل بعد 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني وتعادل غرووت قبل 20 دقيقة من النهاية ، وسجل خوسيه لويس فيلوسو هدف الفوز 2-1. كان رينوس ميشيلز يبني جيل جديد في أمستردام على الرغم من أنها المشاركة الرابعة لهم فقط في كاس اوروبا ولم يسبق بلوغهم ربع النهائي.

كان كرويف حجر الأساس لمشروع أياكس الذي سيهيمن على أوروبا ويدخل لعين المشاهد "الكرة الشاملة".