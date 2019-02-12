رياضة | ريال مدريد يتصدر ترتيب الليجا مع سولاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتصدر ترتيب الليجا مع سولاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يتصدر ترتيب الدوري الاسباني، منذ أن أصبح الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب للفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد حصل ريال مدريد على المزيد من النقاط من الليجا منذ وصول سانتياجو سولاري، في هذه الفترة من 13 مباراة، حصل لوس بلانكوس 31 نقطة مقارنة بـ30 نقطة، بينما حصل أتلتيكو مدريد 25 نقطة، حيث انتقل ريال مدريد مع ألارجنتيني من المركز التاسع إلى المركز الثاني في جدول الدوري.

ومع المدرب السابق جولين لوبيتيجي، سجل ريال مدريد 14 هدفاً، وخسر أربع مرات في 10 مباريات، ولكن سولاري حقق 10 انتصارات وتعادل واحد وهزمتين في 13 مباراة.

في هذه الأثناء، تراجع أتليتكو مدريد ​​عن ست نقاط بينما حصل أشبيلية 13 نقطة أخرى بنفس الكمية من المباريات، حيث رأوا أن "مدريد" تفوق عليهم في الترتيب.