رياضة | موعد مباراة الأهلي القادمة بعد خسارته من سيمبا التنزاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي القادمة بعد خسارته من سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي خسارة مفاجئة من سيمبا التنزاني بهدف دون مقابل مساء اليوم الثلاثاء ويأتي ذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح سيمبا التنزاني عن طريق اللاعب ميدي كاجيري بالدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني من المباراة التي جمعتهما على ملعب بنجامين مكابا.

وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري وذلك يوم السبت المقبل والموافق 16 فبراير في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة.

أما في دوري الأبطال؛ ستكون مباراة الأهلي القادمة أمام فيتا كلوب الكونغولي يوم 9 مارس في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة اليوم كالتالي:

1- النادي الأهلي: 7 نقاط

2- سيمبا التنزاني: 6 نقاط

3- فيتا كلوب: 4 نقاط

4- شبيبة الساورة: نقطتين