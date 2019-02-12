رياضة | ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته أمام سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته أمام سيمبا بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب ميدي كاجيري في الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

وإليكم ترتيب مجموعة الأهلي بعد تعادله مع سيمبا التنزاني:

1- الأهلي .. 7 نقاط

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3- سيمبا التنزاني .. 6 نقاط

2- فيتا كلوب .. 4 نقاط

4- شبيبة الساورة .. 2 نقطتين

ويحل فيتا كلوب الكونغولي ضيفًا على نظيره شبيبة الساورة الجزائري في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات الإفريقي.