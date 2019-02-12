رياضة | الأهلي يسقط أمام سيمبا بهدف في تنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يسقط أمام سيمبا بهدف في تنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، للهزيمة الأولى له في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2018-2019، بعدما خسر من سيمبا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الرابعة.

بداية المباراة كانت هادئة من جانب كلا الفريقين، ولم تشهد الدقائق العشر الأولى أي هجمة خطيرة حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.

وكانت أول المحاولات الخطيرة من جانب أصحباب الأرض من تسديدة قوية لاوكوي من داخل منطقة الجراء، لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تعامل معها بنجاح وأمسك بالكرة.

وفي الدقيقة ١٣ عاد محمد الشناوي وتصدى لكرة قوية أخرى من جانب مهاجم سيمبا ميدي حولها لركلة ركنية.

وواصل الفريق التنزاني هجماته على الأهلي وصوب واوا كرة قوية في الدقيقة ١٥ لكنها ارتطمت بأقدام ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، لتمر بسنتيمترات قليلة بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي.

واستمر اعتماد فريق سيمبا على التصويب حيث سدد بوكو تصويبة قوية في الدقيقةً٢٠ لكنها علت عارضت مرمى الأهلي، بعدما افتقدت للدقة.

وقرر لاعبو الأهلي التخلي عن الشق الدفاعي، حيث مرر محمد هاني الكرة لحسين الشحات لينطلق بها في الدقيقة ٢٢ ويسدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس سيمبا، مضيعا أخطر فرص الفريق الأحمر في الشوط، ليرد عليه أوكوي بتسديدة بعيدة بأمتار كثيرة عن مرمى الشناوي.

وبعد مجموعة من التمريرات بين لاعبي الأهلي، وصلت الكرة إلى كريم نيدفيد، ليسدد كرة سهلة ذهبت بين أحضان مانولا حارس فريق سيبما التنزاني، وذلك في الدقيقة ٣١.

ولجأ مدرب سيمبا للتغيير الأول بعد إصابة كواسي ليدفع بمحمد حسين في الدقيقة ٤٠، ليسدد ميدي كرةً قوية من الناحية اليمنى حولها محمد الشناوي إلى ركلة ركنية.

ومرت الدقائق المتبقة من هذا الشوط دون جديد لينتهي على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

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ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني، مرر جونيور أجاي كرة على طبق من ذهب لحسين الشحات خلف دفاعات سيمبا، ووضعته منفردا بحارس أصحاب الأرض، لكنه أهدرها بغرابة بعدما سقط على الأرض بدون أي أسباب.

ورد عليه أوكوي بتسديدة قوية مرت بسلام على محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، في إحدى الفرص الخطيرة للفريق التنزاني.

وفي الدقيقة ٥٠ نجح محمد الشناوي في التصدي لانفراد تام من جون بوكو مهاجم فريق سيمبا التنزاني، ليُضيع على أصحاب الأرض فرصة إحراز الهدف الأول.

ومرر رمضان صبحي الكرة إلى كريم نيدفيد في الدقيقة ٥٦ داخل منطقة الجزاء، لكن الأخير بدلا من أن يمرر الكرة بالعرض، سددها خارج مرمى سيمبا.

وأنقذ ياسر إبراهيم مرمى الأهلي من استقبال الهدف الأول في الدقيقة ٦٤ بعدما أبعد تسديدة قوية من ميدي لاعب سيمبا.

وفي الدقيقة ٦٦ نجح ميدي في إحراز الهدف الأول لسيمبا بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء خلف أيمن أشرف ليسددها قوية وتعانق شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

بعد هدف سيمبا قرر لاسارتي اللجوء إلى دكة البدلاء ليدفع بناصر ماهر بدلا من حمدي فتحي، في محاولة لزيادة الشق الهجومي للفريق الأحمر.

ومع حلول الدقيقة ٧٨ مرر علي معلول الكرة إلى جونيور أجاي لكن مانولا حارس سيمبا تدخل وأمسك بالكرة قبل أن تصل للمهاجم النيجيري.

وأجرى مدرب سيمبا التغيير الثاني بإخراج جون بوكو والدفع بالحسن ديلونجا، ليهدر ياسر إبراهيم فرصة إدراك التعادل للفريق الأحمر بعدما سدد برأسه كرة خارج مرمى أصحاب الأرض، ويدفع لاسارتي بصلاح محسن في الدقيقة ٨٣ بدلا من كريم نيدفيد لتنشيط الجانب الهجومي.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد رغم احتساب الحكم ٤ دقائق كوقت بدل ضائع لينتهي اللقاء بخسارة الأهلي بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند ٧ نقاط في المركز الأول، فيما رفع سيمبا التنزاني رصيده للنقطة ٦ نقاط المركز الثاني