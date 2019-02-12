رياضة | أربيلوا يوضح الفارق بين مدربي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أربيلوا يوضح الفارق بين مدربي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ألفارو أربيلوا سفير نادي ريال مدريد الإسباني، أنه لا يريد أن يصبح مدرب حاليًا، وذلك لأن غرف خلع الملابس أكثر تعقيدًا ومن الصعب التعامل معها.

وقال أربيلوا في تصريحات تلفزيونية: "بينيتز كان محترفًا للغاية وجدي و ودود جدًا، ولكن انشلوتي كان مرح ورجل متحمس".

وأضاف: "عند إرتداء شعار ريال مدريد ،تشعر انك بطل خارق".

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وواصل: "اللعب لليفربول هو أجمل ما تركته لي كرة القدم".

وتابع: "أنا معجب كبير بـ مورينيو، تجمعنا صداقة قوية".

واختتم: "ظننت بأنني سأعتزل كرة القدم، دون الفوز بدوري الأبطال لكن ريال مدريد يريك دائمًا أنك مخطيء والمستحيل ليس في قاموسه".