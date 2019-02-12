رياضة | عاجل.. الإعلان عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإعلان عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، يوم 18 أبريل موعداً لمباراة الأهلى وبيراميدز في الجولة الـ25 من مسابقة الدورى، كما تم تحديد يوم 28 فبراير موعداً لمباراة كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز أيضا في دور الـ16.

وأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم عدة قرارات نظراً لإغلاق عدد من الاستادات التى ستستضيف بطولة الأمم الأفريقية وعودة الإسماعيلى للبطولة الأفريقية وتقارب فارق النقاط بين الأندية المتنافسة على المربع الذهبي لمسابقة الدوري الممتاز، كالتالي: