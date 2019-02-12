رياضة | أربيلوا يكشف سبب أزمة إيسكو.. ويصرح: أتمنى خسارة برشلونة دائمًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أربيلوا يكشف سبب أزمة إيسكو.. ويصرح: أتمنى خسارة برشلونة دائمًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ألفارو أربيلوا، سفير نادي ريال مدريد الإسباني، أن كل دقيقة لعبها إيسكو ألاركون مع النادي الملكي، كان يركض فيها كما أنها اول مره له في حياته.

وقال أربيلوا خلال حوار تلفزيوني لبرنامج "الشرينجيتو": "تحدي برشلونة واحد من أكبر التحديات التي قابلتها في مسيرتي".

وأضاف: "دورى تمثل في الدفاع عن ريال مدريد ،وليس مهاجمة باقي الاندية".

وواصل: "إعتقدت عند رحيلى إلي ليفربول أنني لن أعود لريال مدريد مجددًا".

Advertisements

وأكمل: "أزمة إيسكو؟ المدرب هو صاحب القرار .. فقط أود أن اقول له يجب عليك التدرب بجد، لأن الفرصة سوف تأتي ويجب عليك أن تكون مستعد".

استطرد: "أنا متحمس بخصوص فينيسيوس هو رائع".

واردف قائلاً: "أمل ان يخسر برشلونة حتى في تدريبات الغد، لكننى لست مضاد لبرشلونة".

وأشار: "هؤلاء اللاعبين نفسهم صنعوا المستحيل مع ريال مدريد، أراهم قادرين على فعل كل شئ".