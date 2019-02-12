رياضة | أربيلوا يكشف سبب أزمة إيسكو.. ويصرح: أتمنى خسارة برشلونة دائمًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أربيلوا يكشف سبب أزمة إيسكو.. ويصرح: أتمنى خسارة برشلونة دائمًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال أربيلوا خلال حوار تلفزيوني لبرنامج "الشرينجيتو": "تحدي برشلونة واحد من أكبر التحديات التي قابلتها في مسيرتي".
وأضاف: "دورى تمثل في الدفاع عن ريال مدريد ،وليس مهاجمة باقي الاندية".
وواصل: "إعتقدت عند رحيلى إلي ليفربول أنني لن أعود لريال مدريد مجددًا".
وأكمل: "أزمة إيسكو؟ المدرب هو صاحب القرار .. فقط أود أن اقول له يجب عليك التدرب بجد، لأن الفرصة سوف تأتي ويجب عليك أن تكون مستعد".
استطرد: "أنا متحمس بخصوص فينيسيوس هو رائع".
واردف قائلاً: "أمل ان يخسر برشلونة حتى في تدريبات الغد، لكننى لست مضاد لبرشلونة".
وأشار: "هؤلاء اللاعبين نفسهم صنعوا المستحيل مع ريال مدريد، أراهم قادرين على فعل كل شئ".