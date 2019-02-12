رياضة | الشناوي يتصدى لفرصة خطيرة لسيمبا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشناوي يتصدى لفرصة خطيرة لسيمبا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
روما - إيطاليا
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22:00
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بورتو - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
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22:00
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باريس سان جيرمان - فرنسا
سيمبا - تنزانيا
1
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15:00
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الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
2
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15:00
0
اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا
حوريا - غينيا
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15:00
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بلاتينيوم - زمبابوي
أسيك ميموزا - ساحل العاج
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18:00
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ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
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تأجلت
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الإسماعيلي - مصر
النادي الإفريقي - تونس
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18:00
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مازيمبي - جمهورية الكونجو
شبيبة الساورة - الجزائر
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21:00
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فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
الوداد الرياضي - المغرب
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21:00
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لوبى ستارز - نيجيريا