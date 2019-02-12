رياضة | ريال مدريد يستعد لخطف هداف الدوري الألماني قبل برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد لخطف هداف الدوري الألماني قبل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أنه قد يكون المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب إينتراجت فرانكورت الألماني وهداف البوندسليجا، موضوع معركة انتقال بين برشلونة وريال مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أفادت تقارير في ألمانيا يوم أمس الإثنين أن لاعب آينتراخت فرانكفورت لديه اتفاق مع برشلونة، ولكن الآن يقال أن ريال مدريد مهتم به أيضا.

وفي الوقت الذي يبلغ فيه فرانكفورت عن ترتيباته مع النادي الكاتالوني، فقد قالت صحيفة "بيلد" الألمانية هذا الثلاثاء بأن ريال مدريد قدم عرضاً بقيمة 45 مليون يورو لناديه.