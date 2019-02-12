رياضة | رقم مميز لريال مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال

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أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، إلى أن الملكي قد حقق ستة انتصارات متتالية في ثمن نهائي دوري الأبطال، وسجل البلانكوس 15 هدفاً في هذا الدور في المواسم الثلاثة الأخيرة.

عندما يعود نشيد دوري أبطال أوروبا بعد دور المجموعات يظهر ريال مدريد أفضل ما لديه. هذا ما تؤكده نتائج المباريات الست الأخيرة التي خاضها في دور ثمن النهائي، محققاً الفوز فيها جميعاً مع رصد 15 هدفاً (بمتوسط خمسة اهداف في الدور الواحد ذهاباً وإياباً).

لا يوجد منافس سهل في البطولة القارية الأغلى، وقد واجه ريال مدريد في هذه السلسلة منافسين من طراز روما (الموسم 2-15-16؛ 0-2 و2-0)، نابولي (2016-17؛ 3-1 و1-3) وباريس سان جيرمان (2017-18؛ 3-1 و1-2).

إلى جانب ذلك، سجل خمسة لاعبين في الفريق الأهداف هم: كاسيميرو (2)، سيرخيو راموس، مارسيلو، بنزيما وكروس.