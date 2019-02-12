تيبو كورتوا يستفز جماهير ناديه القديم بحركة اليد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انخفضت شعبية حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، لدى جماهير فريقه السابق أتلتيكو مدريد، خاصة بعد حركة اليد التي استفزت جماهير “الروخي بلانكوس” عقب ديربي العاصمة الإسبانية.

تيبو كورتوا، حارس أتلتيكو مدريد السابق، انتقل إلى صفوف الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، الصيف الماضي، بعد فترة أيضا في صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.

كورتوا، حظى باستقبال مهين في ملعب “واندا ميتروبوليتانو” الذي استضاف ديربي مدريد والذي انتهى لصالح ريال مدريد بنتيجة 3-1.. وخلال المباراة، واجه كورتوا، حملة هجوم بالفئران، من قبل مشجعي أتلتيكو مدريد الذين اعتبروا انتقاله إلى ريال مدريد بمثابة “خيانة” لناديهم.

اللاعبون بمجرد دخولهم إلى الملعب، حتى ألقى مشجعون لأتلتيكو دمى على هيئة فئران على مرمى كورتوا، وحمل بعضهم لافتات تحمل صور فئران في إشارة إلى “الخيانة”.

وعلى مدار الأسبوع الذي سبق المباراة، تم تشويه “لوحة” مخصصة للحارس البلجيكي موضوعة على مدخل ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، المخصصة للاعبين شاركوا في أكثر من 100 لقاء مع الفريق، من قبل مشجعين لأتلتيكو، قبل أن يتم استبدالها بأخرى جديدة، وتم إلقاء دمى الفئران عليها أيضا، ورشها بالمياه والمشروبات الكحولية.

كورتوا لم يصمت على كل ما تعرض له، فبعد نهاية المباراة لوح إلى جمهور أتلتيكو مدريد بثلاثة أصابع مشيرا إلى النتيجة التي انتهت بها المباراة، في حركة رصدتها عدسات الكاميرات.