شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني يرزق بمولوده الخامس والان مع التفاصيل

الخليج 365- أبدى الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، سعادته بعدما رزق بابنته الخامسة، فالنتينا، التي ولدت أمس الاثنين، الأمر الذي وصفه بـ"لحظة جميلة في الحياة" وذلك خلال فعالية للروخيبلانكوس.

وقال سيميوني إنه "مسرور وسعيد، إنها لحظة حلوة في الحياة ونحن مستعدون لكل ما هو آت"، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في تقديم اتفاق إستراتيجي في مجال التكنولوجيا بين الأتلتي وشركة إسبانية للاتصالات، في فعالية أقيمت بملعب واند متروبوليتانو.

وأشاد المدرب الأرجنتيني خلال تصريحاته بالملعب الجديد، الذي انتقل له أتلتيكو في أكتوبر 2017، وبالتطورات التكنولوجية التي يحظى بها وبتجاوب المشجعين معها.

وشارك سيميوني في هذه الفعالية برفقة قادة الفريق الأول، الأورجواياني دييجو جودين وخوانفران توريس وكوكي ريسوريكسيون والفرنسي أنطوان جريزمان، فضلا عن رئيس النادي إنريكي سيريزو.