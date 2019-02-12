انت الان تتابع حازم إمام يتحدث عن إلغاء الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
تحدث حازم إمام، لاعب خط وسط المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حضور الجماهير في مباريات بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم، وحقيقة إلغاء المسابقة، حيث قال في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، إن الجبلاية سمح بحضور الجماهير في ملاعب الدوري، لكن بعدد محدود له، مؤكدا أنه لا يوجد إلغاء للدوري المصري نهائيا كما يردد البعض، موضحًا: «مفيش إلغاء للدوري.. ماينفعش نلغي بعد المصاريف والمجهودات التي قامت بها الأندية».
وقال حازم إن فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية جاء عن طريق اهتمام الدولة باستضافة هذا الحدث بها، مؤكدًا أن الحكومة دائما ما تدعم اتحاد الكرة، وهي الجندي المجهول في الحصول على الاستضافة، مضيفًا أنه لأول مرة في تاريخ القارة الإفريقية يشارك 24 منتخبًا في هذه البطولة، بالإضافة إلى أنها لأول مرة تقام
يذكر أن فرج عامر رئيس نادي سموحة، أكد في تصريحات إذاعية له، أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ألمح له بإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، قبل أن يعود وينفي تصريحاته الإذاعية، لينفي وزير الرياضة في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت»: «إدارة بطولة الدوري بشؤونه الفنية من اختصاص الاتحاد المصري لكرة القدم.. نحن موقفنا ثابت، لا مساس ببطولة الدوري، لا يمكن تأجيل المسابقة أو خلافه بسبب تنظيم كأس الأمم الإفريقية».
كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام يتحدث عن إلغاء الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.