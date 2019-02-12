انت الان تتابع حازم إمام يتحدث عن إلغاء الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

تحدث حازم إمام، لاعب خط وسط المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حضور الجماهير في مباريات بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم، وحقيقة إلغاء المسابقة، حيث قال في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، إن الجبلاية سمح بحضور الجماهير في ملاعب الدوري، لكن بعدد محدود له، مؤكدا أنه لا يوجد إلغاء للدوري المصري نهائيا كما يردد البعض، موضحًا: «مفيش إلغاء للدوري.. ماينفعش نلغي بعد المصاريف والمجهودات التي قامت بها الأندية».

وقال حازم إن فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية جاء عن طريق اهتمام الدولة باستضافة هذا الحدث بها، مؤكدًا أن الحكومة دائما ما تدعم اتحاد الكرة، وهي الجندي المجهول في الحصول على الاستضافة، مضيفًا أنه لأول مرة في تاريخ القارة الإفريقية يشارك 24 منتخبًا في هذه البطولة، بالإضافة إلى أنها لأول مرة تقام