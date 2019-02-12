اتحاد الكرة يتحدى الأهلي ويحدد 28 فبراير لمباراة بيراميدز في الكأس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر في 28 فبراير الجاري، على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء، على أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع حرس الحدود في دور ربع النهائي في 2 أبريل المقبل.
وأعلنت اللجنة إقامة مباراتي الإسماعيلي والاتحاد في دور الـ8 للكأس في 21 فبراير الجاري، والزمالك والمقاصة في 27 من الشهر ذاته.
ونظرا لإغلاق عدد من الاستادات التي ستستضيف بطولة الأمم الأفريقية وعودة الإسماعيلي لاستكمال البطولة الأفريقية، أعلنت اللجنة عن المواعيد والملاعب الجديدة لمباريات الدوري حيث يلتقي سموحة مع المقاولون في الأسبوع الـ23 والاتحاد مع الداخلية في الجولة الـ25 والاتحاد مع حرس الحدود في الجولة الـ23 على ملعب الجيش ببرج العرب، والمقاصة مع دجلة باستاد المقاولون والحرس والمقاصة باستاد المكس وإنبي والإسماعيلي على بتروسبورت، وتقارب فارق النقاط بين الأندية المتنافسة على المربع الذهبي لمسابقة الدوري الممتاز.
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