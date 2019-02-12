إقبال كثيف على تذاكر مباراة الزمالك ونصر حسين داى

أكد محمد سويلم المدير التنفيذى لنادى الزمالك أن هناك إقبالا متزايدا على شراء تذاكر مباراة الفريق الأول بالنادى أمام نصر حسين داى الجزائرى فى كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأضاف سويلم أن بيع تذاكر اللقاء يستمر اليوم وغدا فى مقر النادى، وكذلك فى الإسكندرية بمنفذى نادى سموحة واستاد الإسكندرية، موضحًا أنه سيتم السماح بتوزيع التذاكر حتى تحرك الأتوبيسات التى خصصتها الإدارة لنقل الأعضاء وفرق النادى الرياضية لملعب برج العرب بالإسكندرية لمؤازرة الفريق فى المباراة.

وقرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تخصيص 100 أتوبيس لنقل الأعضاء والفرق الرياضية بالنادى يوم الأربعاء المقبل إلى ملعب برح العرب فى الإسكندرية، ومن المنتظر حضور ما يقرب من 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك ونصر حسين داى، على أن تخرج الأتوبيسات فى وقت واحد، ويلتقى الأبيض مع الفريق الجزائرى فى التاسعة مساء الأربعاء فى الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب.

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