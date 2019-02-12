شكرا لقرائتكم برشلونة يواصل نزف النقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 12 فبراير 2019 - اخر تحديث في 11 فبراير 2019 / 21:39

واصل برشلونة المتصدر وحامل اللقب نزف النقاط، وأنعش آمال غريمه التقليدي ريال مدريد في منافسته على لقب الموسم الحالي بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أتلتيك بلباو صفر-صفر في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وهي المباراة الثانية توالياً التي يسقط فيها برشلونة في فخ التعادل بعد الأولى أمام ضيفه فالنسيا 2-2 السبت الماضي، لتشتعل المنافسة على اللقب مجدداً بعدما تقلص الفارق من 10 إلى 6 نقاط بينه وبين ريال، الذي عاد بفوز ثمين من أرض جاره أتلتيكو مدريد 3-1 السبت.

وقدم برشلونة، الذي أرغم على التعادل للمباراة الثالثة توالياً في مختلف المسابقات (تعادل مع ريال مدريد 1-1 في كامب نو في ذهاب نصف النهائي) عرضاً مخيباً أمام أتلتيك بلباو، وأفلت من الخسارة بتألق حارس مرماه الدولي الألماني مارك - أندريه تير شتيغن، الذي تصدى لأكثر من فرصة على مدار الشوطين.

ولم ينفع الفريق الكاتالوني خوض نجمه الأرجنتيني المباراة أساسياً من البداية بعدما لعب احتياطياً ضد ريال مدريد الأربعاء في مسابقة الكأس، فلم يشكل أي خطورة على مرمى ياغو هيريرين، حتى إنه لم يركض كالمعتاد وبدا افتقاده المدافع جوردي ألبا الموقوف.

وتابع البرازيلي فيليبي كوتينيو بدوره عروضه المخيبة، ولم يقدم بديله الفرنسي عثمان ديمبيلي الإضافة المأمولة بعد دخوله في الدقيقة 75.

وكان أتلتيك بلباو الطرف الأفضل في بداية المباراة، وكاد يفتتح التسجيل مبكراً بتسديدة قوية للمدافع ميكل بالنثياغا من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (11)، وأنقذ تير شتيغن مرماه من هدف محقق بإبعاده كرة قوية لميكل سوسايتنا من خارج المنطقة الى ركنية (17)، وأخرى أكروباتية لراوول غارسيا من مسافة قريبة على دفعتين (24).

وضغط برشلونة نسبياً مطلع الشوط الثاني لكن دون خطورة، وكاد البديل ميكل سان خوسيه يفعلها من تسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لتير شتيغن (62)، وتابع الحارس الألماني تألقه وتصدى لتسديدة قوية لوليامس من مسافة قريبة (81)، ثم تصدى لتسديدة قوية للاعب ذاته من داخل المنطقة (86).