شكرا لقرائتكم ولعت .. اتحاد الكرة يعلن 28 فبراير موعدا للأهلى وبيراميدز فى الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يبدو أن الساعات المقبلة ستشهد تصاعدا للأحداث بين اتحاد الكرة والنادى الأهلى،بعدما أعلنت لجنة المسابقات المواعيد الجديدة لمباريات الدورى وكأس مصر المقبلة، وتضمنت إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 بكأس مصر يوم 28 فبراير المقبل.

يأتى قرار اتحاد الكرة رغم ما أعلنه النادى الأهلى فى بيانه الأخير، بشأن موافقته على تاجيل المباراة التى كانت تجمعه ببيراميدز فى نفس اليوم فى الدور الثانى بالدورى بناء على طلب بيراميدز، رافضا استبدال المباراة بمواجهة كأس مصر، إلا أن اتحاد الكرة صدم القلعة الحمراء وأعلن إقامة المباراة فى الكأس 28 فبراير.