شكرا لقرائتكم نصف مباراة سلبية بين الأهلي الواقعى وسيمبا الشجاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنتهى أحداث الشوط الأول بين الأهلي وسيمبا التنزاني على وقع االتعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على الاستاد الوطني بتنزانيا ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أنطلقت المباراة بضغط هجومي من فريق سيمبا الشجاع، للدفاع عن أسمه بعد خماسية مباراة الذهاب ببرج العرب، ونجح الشناوي في ابطال مفعول الهجمات التنزانية.

أنطلق حسين الشحات قبيل انتصاف الشوط الأول بهجمة من الجبهة اليمنى ومر من جميع المدافعين لكنه وضع الكرة في الشباك الخارجية لمرمى سيمبا وسط تحفيز من مدربه لاسارتي واستغراب من زملائه بالفريق.

استمر سيمبا في الضغط على الأهلي مرة من اليمين ومرة من اليسار لكن تألق الشناوي والمدافعين منع المضيف من الوصول لهدف ليبقى على وقع التعادل السلبي بين الفريق في نصف مباراة كان فيها الأهلي أكثر واقعية وسيمبا أكثر شجاعة.

يلعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي، وثلاثة لاعبين في الهجوم هم حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

يتصدر الأهلي المجموعة قبل مباريات الجولة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعهم من انتصارين وتعادل، ويحل فيتا كلوب في المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط، ويأتي سيمبا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يأتي شبيبة الساورة الجزائري في المركز الأخيرة برصيد نقطتين.