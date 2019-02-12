شكرا لقرائتكم صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف هداف الدورى الألمانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو فريق برشلونة الأسبانى فى التحرك لضم الصربى لوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت الألمانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن هناك إتصالات من جانب إدارة برشلونة للتعاقد مع لوكا يوفيتش صاحب الـ 21 عاماً، خاصة وأنه أحد أفضل المهاجمين المتواجدين حالياً فى أوروبا ومُفضل بنسبة كبيرة من قبل الفنييون بالبلوجرانا.

ويتصدر الصربى لوكا يوفيتش مهاجم فريق فرانكفورت قائمة هدافى الدورى الألمانى برصيد 14 هدفاً.

أوضحت الصحيفة، إن لوكا يوفيتش هداف الدورى الألمانى ليس فقط الإسم المطروح لدعم هجوم برشلونة الصيف القادم، لكن هناك عدة أسماء أخرى مرشحة لهذا المركز.

من جانب أخر، أكدت تقارير ألمانية إن مسئولى ريال مدريد سبقوا إدارة برشلونة نحو ضم مهاجم فرانكفورت، وقدم فلورنتينو بيريز رئيس الملكى 45 مليون يورو لخطف اللاعب من الفريق الكتالونى.

جدير بالذكر أن مسئولى فرانكفورت الألمانى قد حددوا 40 مليون يورو للموافقة على بيع الصربى لوكا يوفيتش.