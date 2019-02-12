شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. سيمبا يتقدم على الأهلى بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 75 دقيقة يتقدم فريق سيمبا على الأهلى ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى اللقاء المقام بدار السلام بتنزانيا. جاء هدف سيمبا فى الدقيقة 64 تمريرة طويلة تصل لجون بوكو يمررها برأسه رائعة لميدييه ليسددها قوية على يسار محمد الشناوى معلنا عن الهدف الأول لسيمبا. الدقيقة 65 تمريرة بينية لبوكو أخطر لاعبى سيمبا لكن ينقذها ياسر ابراهيم. الدقيقة 69 نزول ناصر ماهر على حساب حمدى فتحى. إيقاف المباراة لعلاج لاعب سيمبا بداع "بلع لسانه" لأكثر من دقيقتين؟ يستحوذ لاعبو الأهلى على الكرة وسط الملعب لكن دون خطورة على مرمى سيمبا. هدف ميدييه بدأ الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من بدأ الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوى. خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدى فتحى. خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايى. يحتل الأهلى قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وفيتا كلوب ثانيا برصيد 4 نقاط ثم سيمبا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط و شبيبة الساورة الجزائري رابعاً برصيد نقطتين.

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