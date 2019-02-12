شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مكالمة وزير الرياضة لبعثة الأثقال فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا ببعثة منتخب رفع الأثقال البارالمبى المشارك فى بطولة فزاع الدولية، التى تقام بالإمارات.

وتواصل الوزير مع أشرف العجيل عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة فى البطولة لتهنئة البعثة، وطلب من العجيل فتح سماعة الصوت "السبيكر" لتهنئة اللاعبين شخصيا وشكرهم على الميداليات التى حققوها، خاصة الثنائى راندا تاج وأمل محمود، لأن فوزهم جاء بالتغلب على بطلتى العالم فى رفع الأثقال البارالمبى، ومطالبتهم بتحقيق الكثير من الأرقام والألقاب فى بطولة العالم المقرر إقامتها فى كازاخستان.

يذكر أن البعثة حققت الكثير من الميداليات الذهبية والفضية، عن طريق كل من راندا تاج وهانى عبد الهادى، وأمل محمود، وشريف عثمان، وطه عادل، وفاطمة قرنى، ورحاب أحمد، ذهبيات، بينما حقق الفضيتان جيهان عبد العزيز ومحمود عطية.