شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. التعادل السلبى بين الأهلى وسيمبا بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 15 دقيقة ما زال التعادل السلبى يسيطر على مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

بدأ اللقاء هجومياً من قبل الأهلى عن طريق كريم نيدفيد الذى مرر كرة أرضية لحسين الشحات الذى لعبها عرضية طويلة يخرجها حارس سيمبا.

فى الدقيقة 3 أول تسديدة لفريق سيمبا التنزانى بعد تناقل الكرة فى وسط الملعب أكثر من مرة فى منطقة وسط الأهلى لكنها ضعيفة وبعيدة عن مرمى محمد الشناوى.

يعود الأهلى للضغط على لاعبى سيمبا بفضل تحركات رمضان صبحى وحسين الشحات وأجايى لكن دون خطورة على المرمى.

الدقيقة 7 ضربة حرة مباشرة للأهلى يشتتها دفاع سيمبا.

الدقيقة 9 ضربة ركنية لسيمبا تصل للاعب داخل منطقة الجزاء يسددها ينجح محمد الشناوى فى التصدى لها والإمساك بها.

الدقيقة 12 هجمة خطيرة لسيمبا بعد عرضية داخل منطقة الجزاء يخرج محمد الشناوى للتصدى لها، لكن ينجح مهاجم سيمبا فى قطعها من أمامه ويسددها قوية يخرجها الشناوى لركنية.

فى الدقيقة 14 تسديدة قوية من "واوا" لاعب سيمبا يخرجها الشناوى لركنية.

ويتكون تشكيل الأهلى من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدى فتحى.

خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحى وجونيور أجايى.

ويحتل الأهلى قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وفيتا كلوب ثانيا برصيد 4 نقاط ثم سيمبا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط وشبيبة الساورة الجزائرى رابعاً برصيد نقطتين.