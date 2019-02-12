شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو حسين الشحات يرفض هدية أجايى.. والشناوى يتألق أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر حسين الشحات جناح النادى الأهلى فرصة خطيرة أمام سيمبا فى الدقيقة 47، بعد تلقيه بينية رائعة من جونيور أجايى، إلا أن اللاعب لم يستطع استلام الكرة بالشكل المطلوب ليلتقطها الحارس.

فى الوقت الذى تصدى محمد الشناوى لفرصة خطيرة من فريق سيمبا بالدقيقة 50 ويحافظ على نظافة شباكه.

ويواجه الأهلى سيمبا التنزانى فى دار السلام، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وجاء تشكيل الفريق الأحمر كالتالى: فى حراسة المرمى محمد الشناوى، وفى خط الدفاع محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول، خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدى فتحى وفى الهجوم حسين الشحات ورمضان صبحى وجونيور أجايى.