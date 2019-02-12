شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقه.. سيدومير يصعد ناشئ جديد لفريق الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تصعيد محمود عبد الله جناح إسماعيلى 99 ومنتخب الشباب لصفوف فريقه.

وتألق عبد الله بشكل لافت للنظر فى المباراة الودية التى اقيمت أمس ضد فريق الشرقية وصنع هدف من الهدفين اللذين تم تسجيلهما.

وشارك اللاعب الشاب الذى يعد من مواليد 2000 فى مران الفريق الأول صباح اليوم ضمن تحضيراته لمواجهة النجوم السبت المقبل بالدورى المحلى.

ويعد محمود عبد الله أحد أبرز المواهب بقطاع الناشئين ومنتخب الشباب نظرًا للقدرات والإمكانيات المميزة التى يتمتع بها.