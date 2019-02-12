شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك فى دورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 23 / 19 فى إطار الجولة الرابعة عشر بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 98.

بهذه النتيجة يحتل الأهلى المركز الأول برصيد 35 نقطة قبل مواجهة هليوبوليس صاحب الـ34 نقطة مع الجزيرة والزمالك ثالثا برصيد 32 نقطة.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من 6 أكتوبر مع الشمس وطلائع الجيش مع سبورتنج والزهور مع أصحاب الجياد والأولمبى مع بورسعيد.

فيما يلتقى أيضا فى نفس الجولة كل من الطيران مع البنك الأهلى وهليوبوليس مع الجزيرة وبترول أسيوط مع سموحة والحوار مع هليوليدو.