شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت ضيفاً على برنامج أصداء الملاعب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الإعلامى عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذى باليوم السابع، فى الثامنة مساء اليوم، ضيفاً على برنامج أصداء الملاعب الذى يذاع على قناة نايل سبورت، ويقدمه الإعلامى طارق سعدة. ويناقش شلتوت العديد من الملفات المثارة على الساحة الرياضية الآن، منها بطولة الدورى واستعدادات مصر لاستضافة بطولة أمم أفريقيا. يذكر أن مصر نالت شرف استضافة بطولة أمم أفريقيا 2019، بعد سحبها من الكاميرون، واكتساح الأصوات بعد منافسة مع جنوب أفريقيا.

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