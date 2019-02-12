فيديو.. الشناوى ينقذ مرمى الأهلى من لدغة سيمبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ محمد الشناوى حارس الأهلى مرماه من تقدم فريق سيمبا، بعد تصديه لكرة قوية بالدقيقة 13. ويواجه الأهلى سيمبا التنزانى فى دار السلام، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وجاء تشكيل الفريق الأحمر كالتالى: فى حراسة المرمى محمد الشناوى، وفى خط الدفاع محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول، خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدى فتحى وفى الهجوم حسين الشحات ورمضان صبحى وجونيور أجايى.

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