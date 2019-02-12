شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر جلسة التصالح فى أزمة عبد الله بكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أزمة اللاعب عبد الله بكرى، بين نبروه وسموحة، والخاصة بوضع بند يسمح بحصول نادى نبروه على 30% حال إعادة بيع أو إعارة اللاعب داخل مصر وخارجها خارج مصر، قبل أن تصل القضية للتحكيم الدولى. وتم حل الأزمة بناء على اتفاق بين الطرفين فى جلسة خاصة لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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