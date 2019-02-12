شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. التعادل السلبى بين الأهلى وسيمبا بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى بالتعادل السلبى ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى اللقاء المقام بدار السلام بتنزانيا.

بدأ اللقاء هجومياً من قبل الأهلى عن طريق كريم نيدفيد الذى يمرر كرة أرضية لحسين الشحات الذى يلعبها عرضية طويلة يخرجها حارس سيمبا.

فى الدقيقة 3 أول تسديدة لفريق سيمبا التنزانى بعد تناقل الكرة فى وسط الملعب أكثر من مرة فى منطقة وسط الأهلى لكنها ضعيفة وبعيدة عن مرمى محمد الشناوى.

يعود الأهلى للضغط على لاعبى سيمبا بفضل تحركات رمضان صبحى وحسين الشحات وأجاى لكن دون خطورة على المرمى.

الدقيقة 7 ضربة حرة مباشرة للأهلى يشتتها دفاع سيمبا.

الدقيقة 9 ضربة ركنية لسيمبا تصل للاعب داخل منطقة الجزاء يسددها ينجح محمد الشناوى فى التصدى لها و الإمساك بها.

الدقيقة 12 هجمة خطيرة لسيمبا بعد عرضية داخل منطقة الجزاء يخرج محمد الشناوى للتصدى لها لكن ينجح مهاجم سيمبا فى قطعها من أمامه ويسددها قوية يخرجها الشناوى لركنية.

فى الدقيقة 14 تسديدة قوية من "واوا" لاعب سيمبا يخرجها الشناوى لركنية.

ينشط اللقاء بعد مرور 15 دقيقة و يلجأ الأهلى للهجمات المرتدة بعد ضغط لاعبى سيمبا واللعب فى الهجوم لإحراز هدف مبك .

الدقيقة 18 تسديدة أخرى للاعب سيمبا "بوكو" بعيدة عن مرمى الشناوى.

الدقيقة 21 هجمة لحسين الشحات يمر من أكثر من مدافع ويسددها أرضية قوية تخرج على يسار حارس مرمى سيمبا.

يستمر اللعب فى وسط الملعب بين الفريقين لأكثر من دقيقة.

الدقيقة 24 تسديدة "أكوى" لاعب سيمبا من على حدود منطقة جزاء الأهلى تخرج بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 28 هجمة لرمضان صبحي يلعبها عرضية تصل لحسين الشحات قبل أن يشتتها دفاع سيمبا.

ينشط لاعبو سيمبا ويتم الضغط على لاعبى الأهلى فى وسط ملعبهم لكن ينجح لاعبو الوسط والدفاع فى منعهم من الوصول لمرمى الشناوى.

31 هجمة للأهلى عن طريق محمد هانى لكنه يسددها ضعيفة.

32 عرضية أرضية للاعبى سيمبا يخرجها ياسر إبراهيم.

يعود الأهلى للسيطرة على وسط ملعب سيمبا لكن دون خطورة على المرمى.

34 عرضية خطيرة من نيدفيد لحسين الشحات تخرج بجوار المرمى قبل أن تصل للشحات.

35 بينية رائعة من السولية لحسين الشحات الذى يلعبها أرضية قوية يتصدي لها الحارس قبل أن تصل لرمضان صبحي.

يستمر الأهلى فى سيطرته على مجريات المباراة لكن دون خطورة.

الدقيقة 40 هجمة هى الأخطر للاعبى سامبا بعد مرور "واوا" من أكثر من لاعب ويمررها لتشامبا المنفرد ويسددها ضعيفة يخرجها الشناوى لضربة ركنية.

هجمة مرتدة للاهلى عن طريق رمضان صبحي يمررها للشحات ثم تصل لصبحى مجدداً ينجح دفاع سيمبا فى إخراجها.

بعدها تعود السيطرة لسيمبا ويصل لاعبيه لحدود منطقة جزاء الأهلى أكثر من فرصة.

يهدأ اللقاء ويحتسب حكم اللقاء السودانى دقيقة وقت بدلاً من الضائع، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

بدأ الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

يحتل الأهلى قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وفيتا كلوب ثانيا برصيد 4 نقاط ثم سيمبا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط و شبيبة الساورة الجزائرى رابعاً برصيد نقطتين.

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