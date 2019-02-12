30 دقيقة.. الأهلى وسيمبا 0/0 فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة ما زال التعادل السلبى يسيطر على مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. يشتعل اللقاء بعد مرور 15 دقيقة ويلجأ الأهلى للهجمات المرتدة بعد ضغط لاعبى سيمبا، واللعب على الهجوم لإحراز هدف مبكر. الدقيقة 18 تشهد تسديدة للاعب سيمبا "بوكو" بعيدة عن مرمى الشناوى الدقيقة 21 هجمة لحسين الشحات يمر من أكثر من مدافع ويسددها أرضية قوية تخرج على يسار حارس مرمى سيمبا. يستمر اللعب فى وسط الملعب بين الفريقين لأكثر من دقيقة. الدقيقة 24 تسديدة "أكوى" لاعب سيمبا من على حدود منطقة جزاء الأهلى تخرج بعيدة عن المرمى. ينشط لاعبو سيمبا ويتم الضغط على لاعبى الأهلى فى وسط ملعبهم لكن ينجح لاعبى الوسط و الدفاع فى منعهم من الوصول لمرمى الشناوى. الدقيقة 28 هجمة لرمضان صبحي يلعبها عرضية تصل لحسين الشحات قبل أن يشتتها دفاع سيمبا. بدأ الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: بدأ الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي. خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي. يحتل الأهلى قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وفيتا كلوب ثانيا برصيد 4 نقاط ثم سيمبا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط و شبيبة الساورة الجزائرى رابعاً برصيد نقطتين.

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