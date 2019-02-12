شكرا لقرائتكم خبر عن عاش ثابت ومات بطل.. كيف أحيا نجوم الساحرة المستديرة ذكرى أسطورة حراس المرمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل يومين من حلول الذكرى الرابعة عشر لرحيل أسطورة حراسة المرمى فى الساحرة المستديرة، ثابت البطل، حرص عدد من نجوم كرة القدم فى مصر، على الاحتفاء برحيله الذى وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، وذلك قبل 48 ساعة من ذكرى الرحيل، للتأكيد على قيمة الحارس الراحل، حيث رحل عن عالمنا يوم 14 فبراير من عام 2005.

ومن جهته قال السد العالى، عصام الحضرى، إنه تعلم الكثير من البطل، وقال: "رحم الله الكابتن ثابت البطل، وأحيا ذكراه دائماً فى قلوبنا، أحد أساطير حراسة المرمى الذى تعلمت منه الكثير، عاش ثابت ومات بطل".



عصام الحضرى

فيما غرد الكابتن شريف عبد الفضيل، نجم النادى الأهلى السابق: "رحِم الأسطورة والرمز الكابتن ثابت البطل أحد أعظم من جسدوا أسمى معاني الانتماء والعطاء".



شريف عبد الفضيل

فيما قال محمد خالد غرابة، عضو مجلس إدارة نادى إنبى: "رحم الله أحد عظماء الكرة المصرية.. موهبة كروية وادارية من طراز فريد ثابت البطل".