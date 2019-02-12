التعادل يسيطر على الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا

فرض التعادل السلبي كلمته على الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والمقامة على ملعب الصداقة بالعاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سيطرة حمراء ومحاولات تنزانية ..

فرض الأهلي سيطرته منذ البداية على مجريات المباراة، ونظم حسين الشحات الجناح الأيمن محاولة خطيرة ولكن دفاع سيمبا أنقذ الموقف كما أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر أرسل كرة عرضية أبعدها الدفاع التنزاني بينما تصدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لتسديدة قوية من الخطير إيمانويل أوكوي.. وأبعد الشناوي تسديدة قوية من جانب المهاجم تشاما حولها الحارس الأهلاوي فوق العارضة في الدقيقة 12 في أقرب محاولة خلال الربع ساعة الأولى من عمر المباراة.

وأهدر سيمبا محاولة آخرى قريبة بعد مرور 15 دقيقة بتسديدة مرت بجوار القائم، وتحول

الاستحواذ لصالح الفريق التنزاني الذي سيطر على مجريات الأمور متسلحًا بالحماس والروح القتالية الذي ظهر في أداء سيمبا خلال المباراة مع دعم جماهيري.

تعليمات لاسارتي وفرصة الشحات ..

أفسد علي معلول محاولة خطيرة من جانب سيمبا للاختراق من الجبهة اليسرى للأهلي، وتراجع الفريق الأحمر للدفاع بشكل واضح مع تعليمات من الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني بالاستحواذ والعودة للسيطرة من جديد.

وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 21 محاولة للأهلي من خلال انطلاقة سريعة بالجبهة اليمنى وسدد بجوار القائم، وأبعد ياسر إبراهيم كرة أخرى من محاولات سيمبا لاستغلال المساحات خلف علي معلول وتأثر الأهلي بالتمريرات المقطوعة خاصة من ثنائي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية كما

أن الفري لعب بشكل واضح على الكرات الطولية بدلًا من التمريرات الأرضية على عكس طريقة اللعب التي اعتاد عليها لاسارتي.

وأرسل رمضان صبحي كرة عرضية بوجه القدم لم يستغلها كريم نيدفيد بالشكل المطلوب، وضاعت محاولة أخرى من حسين الشحات وأفسد رمضان صبحي محاولة لهجمة مرتدة من الفريق التنزاني ووجّه نيدفيد كرة عرضية أمسكها عيشى مانولا حارس سيمبا.

محاولات أهلاوية ..

حاول الأهلي الوصول لمرمى الفريق التنزاني في العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول من خلال انطلاقات نيدفيد وحسين الشحات السريعة ولكنها لم تسفر عن الخطورة المطلوبة على مرمى مانولا الحارس التنزاني.

واشتكى اللاعب أسانتي كواسي نجم سيمبا من آلام الإصابة ليغادر المباراة ويدفع بدلاً منه محمد حسين في أول تغيير للفريق التنزاني بالدقيقة 40 ، وأبعد الشناوي تسديدة خطيرة من انطلاقة سريعة للمهاجم تشاما وأوقف دفاع سيمبا محاولة من رمضان صبحي.

ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء لسيمبا من كرة سقط بها إيمانويل أوكوي لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف بعد أداء تكتيكي من الأهلي يميل للدفاع.