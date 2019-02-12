شوقي غريب يكشف سبب تعديل موعد معسكر المنتخب الأوليمبي في مارس

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن سبب تعديل موعد معسكر الفريق القومي في شهر مارس المقبل، والذي يشهد خوض مباراة ودية مع مالاوي يوم8 من نفس الشهر.
قال غريب لـ "الوفد"، إن المعسكر كان مقررًا له من 8 لـ15 مارس، قبل أن يتم تعديله
والجدير بالذكر أن المنتخب سيخوض معسكر آخر في فترة التوقف الدولي في مارس، ويخوض مباراتين وديتين في إسبانيا أمام أمريكا وهولندا.
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