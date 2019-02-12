تعرّف على تشكيل سيمبا التنزاني أمام الأهلي

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أعلن البلجيكي باتريك أوسيمس، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعبالصداقة في تنزانيا.
تضم تشكيلة سيمبا الحارس عيشى مانولا، وأمامه الرباعي زانا كوليبالي وأسانتي كواسي وجوكو مورشيد وباسكال واوا
يجلس على مقاعد البدلاء الحارس ديوجراتيس مونيس ومحمد حسين ونيكولاس جيان ومزاميرو ياسين وهارونا نيوزيما وحسن ديلنجا وراشيد جوما.
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