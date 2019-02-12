رياضة | سر غضب ثروت سويلم من اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر غضب ثروت سويلم من اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت ملامح الغضب على اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عقب استبعاده من رئاسة اللجنة الأمنية ببطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

ووجه سويلم اللوم على هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، بسبب عدم تنفيذ وعده بترشيحه لدى وزارة الشباب برئاسة تلك اللجنة خلال البطولة التي ستقام بالقاهرة يونيو المقبلة.

وسارع أبوريدة، في شرح الموقف للمدير التنفيذي وأسباب استبعاده، والذي أكد خلاله أن اللوائح تمنع رئاسته للجنة الأمنية، نظرًا لكونه موظفا فى الجبلاية ويتقاضى أجرًا نظير عمله.