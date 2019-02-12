رياضة | إيهاب جلال يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمباراة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمباراة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي قائمة فريقه استعدادًا لدخول معسكر مغلق، قبل مواجهة مصر المقاصة، بالدوري العام.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق، بعد قليل متجهة للعين السخنة، للانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادقها، استعدادًا لمواجهة المقاصة، بالدوري الممتاز.

ويلتقي المصري البورسعيدي مصر المقاصة، مساء بعد غدٍ الخميس على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

واختار جلال، 23 لاعبًا وجاءت القائمة كالآتي:-

أحمد مسعود، ومحمود السيد ، ومحمد شحاته، وكريم العراقي، ومحمود حمد، ومصطفى سلامة، وإسلام أبو سليمة، وأحمد شوشة، والفلسطيني محمد صالح، وفريد شوقي، وسعيد سنبوري، وإيزي إيميكا، وعمر كمال عبد الواحد، وعبد الله بيكا، وإسلام عيسى، ومحمد جريندو، ومحمود وادي ، وحسين رجب، ومحمد جابر، وإيزيكال باسي، وأوستين أموتو، وإسلام عطية، وحسام أشرف.