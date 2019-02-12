رياضة | جماهير "الأعداء" تساند الأهلي أمام سيمبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير "الأعداء" تساند الأهلي أمام سيمبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت جماهير يانج أفريكانز التنزاني على التراجد في مدرجات الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، لمؤزارة الأهلي أمام غريمه سيمبا في المباراة المقامة بينهما حاليا.

وتواجدت جماهير يانج أفريكانز في مدرجات الدرجة الثالثة يمين، لتشجيع الأهلي أمام غريمه التقليدي سيمبا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٧ نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي

خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي

فرص الأهلي في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم

يمكن للنادي الأهلي التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا إذا فاز على سيمبا التننزاني اليوم مع تعثر شبيبة الساورة الجزائري على ملعبه أمام فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويلعب الأهلي مع سيمبا في تنزانيا في الساعة الثالثة عصر اليوم بينما يستضيف الساورة نظيره فيتا كلوب في الساعة التاسعة مساء اليوم.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن فيتا كلوب الكونغولي ثم سيمبا في المركز الثالث بـ3 نقاط وخلفه شبيبة الساورة الجزائري بنقطتين.

ويكفي الأهلي – بشكل عام - 4 نقاط فقط من 3 مباريات مقبلة في دور المجموعات للتأهل رسميًا بصرف النظر عن نتائج المنافسين.

ويتأهل الأهلي لربع النهائي إذا فاز على سيمبا اليوم وخدمته الظروف بتعادل جديد بين شبيبة الساورة وفيتا كلوب أو فوز الأخير خارج أرضه في الجزائر.