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رياضة | نجم ريال مدريد السابق: أنتظر إعتزال ميسي بفارغ الصبر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم السابق: أنتظر إعتزال بفارغ الصبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد نجم ريال مدريد الإسباني السابق ألفارو أربيلوا، بالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الغريم التقليدي ، مؤكدًا أنه لاعب جيد جدا.

وقال أربيلوا في تصريحات صحفية: "لم أتمكن أبدا من الاستمتاع به، ولا أعتقد أنني سأستمتع به، آمل ألا يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يعتزل، أنا أحسب الأيام بالفعل حتى يترك ميسي كرة القدم".

واستطرد قائلاً: "أنا لست كارها للبارسا، ولكن أريد أن يخسر البارسا دائما لأن ذلك من صالح ريال مدريد، حتى في التدريب أريد أن يخسر البارسا غدا".

واختتم بقوله: "لا أريد أن يتأهل البارسا إلى الدور المقبل في ، بذلك سيكون لريال مدريد منافسا أقل في البطولة".

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