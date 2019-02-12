اونلاين | متابعة الآن مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت اونلاين Ahly ماتش الأهلي ضد سيمبا التنزاني| دوري ابطال افريقيا

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حرص خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأحمر في تنزانيا على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء. وتتواجد بعثة الفريق الأول بالأهلي في العاصمة التنزانية دار السلام استعدادًا لمواجهة سيمبا في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال مرتجي: "قوة الأهلي في جماهيره فهم الدرع والحصانة بالنسبة للفريق الأحمر". وأضاف: "دعم الأهلي الأكبر هو جمهوره، نتمنى أن يقفوا في ظهر الفريق واللاعبين". وأتم مرتجي تصريحاته قائلًا: "أطالب جماهير الأهلي بتشجيع فريقها فقط، والبعد عن المهاترات ومعاداة أشخاص بعينها". وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة وبعض فرق الدوري بسبب مؤجلات الفريق الأحمر بالدوري. جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول المجموعة الرابعة في بطولة دوري الأبطال برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 39 نقطة. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت اونلاين Ahly ماتش الأهلي ضد سيمبا التنزاني| دوري ابطال افريقيا دون تقطيع كورة لايف

ننقل يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر أونلاين في رابع مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يستضيف النادي التنزاني نظيره الأهلي المصري لايف على الملعب الوطني المتواجد بالعاصمة التنزانية دار السلام، مساء اليوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر فبراير 2019، وسنقوم بإضافة رابط مشاهدة مباراة الاهلي ضد سيمبا بث مباشر كورة ستار أون لاين بدون تقطيع قبل بداية اللقاء بجودة عالية وبالتعليق العربي الرائع.

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الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر

ينطلق موعد مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا على الهواء مباشرة في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd 2، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق علي محمد علي، ويحاول فريق سيمبا التنزاني الثأر من المارد الأحمر بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها منه في المباراة الماضية بخمسة أهداف دون رد، ولكنه يعلم صعوبة اللقاء خاصة وإنه يلاقي نادي القرن الإفريقي.

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بعد مرور ثلاث جولات، يأتي الأهلي في صدارة المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برصيد سبع نقاط، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الثاني بأربعة نقاط، أما سيمبا منافس الأهلي اليوم فقد جمع 3 نقاط من فوز وحيد، ويقبع شبيبة الساورة الجزائري بالمركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت اونلاين Ahly ماتش الأهلي ضد سيمبا التنزاني| دوري ابطال افريقيا دون تقطيع كورة لايف

تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم

قبل مشاهدة مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني، إليكم تشكيلة الفريق المتوقعة اليوم: محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: علي معلول وأيمن اشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، خط الوسط: كريم نيدفيد وعمرو السولية وحمدي فتحي، وفي الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت اونلاين Ahly ماتش الأهلي ضد سيمبا التنزاني| دوري ابطال افريقيا دون تقطيع كورة لايف

رابط مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

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أكد محمد حسين مدافع سيمبا على قدرة فريقه في الانتصار على الأهلي على الرغم من اعترافه بصعوبة أن يحدث ذلك في ظل جودة اللاعبين التي يتمتع بها الفريق القاهري، ولكنهم لن يكون لديهم بديل سوى حصد الثلاث نقاط لاستكمال المشوار الأفريقي.

ونظراً لإن اللقاء خارج الأرض، سيخوض لاعبي الأهلي تلك المباراة بالزي الأزرق الكامل، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق الزي الأصفر.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت اونلاين Ahly ماتش الأهلي ضد سيمبا التنزاني| دوري ابطال افريقيا دون تقطيع كورة لايف