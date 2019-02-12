اونلاين | يلا شوت حصري.. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر بدون تقطيع اليوم 12/2/2019 بث مباشر الاهلي ضد سيمبا اون لاين دوري اب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري.. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر بدون تقطيع اليوم 12/2/2019 بث مباشر الاهلي ضد سيمبا اون لاين دوري اب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم الثلاثاء 12/2/2019 رابط حصري لايف يوتيوب ماتش الاهلي المصري ضد سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا 2019، عندما يستضيف سيمبا التنزاني نظيره الاهلي المصري على أرضية الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، حيث يتصدر المارد الاحمر المجموعة الرابعة والتي تضم فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما يأتي سيمبا التنزاني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويأتي شبيبة الساورة الجزائري متذيلا المجموعة برصيد نقطتين فقط، ويسعى الفريق االأحمر لتكرار الفوز على سيمبا لتاكيد الصدارة في حين يسعى أصحاب الأرض تحقيق الفوز والثأر من الأهلي وحجز احدى بطاقتي التاهل للدور القادم مستغلا الأرض ودعم الجمهور في مباراة قوية من الجانبين بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني كورة اون لاين بدون تقطيع.

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر، يخوض النادي الاهلي لقاء اليوم متسلحا بمعنويات مرتفعة وهزيمة ثقيلة ألحقها بفريق سيمبا في الجولة الماضية حيث فاز الاهلي في الجولة الثالثة على سيمبا بخماسية نظيفة ويحتل الاهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط حققها من الفوز على فيتا كلوب 2/0 وتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري في الجزائر 1/1 ثم اكتسح سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، ويسعى لتأكيد صدراة المجموعة والفوز اليوم ليضمن التأهل مبكرا للدور ربع النهائي حتى يواصل الفريق باقي المباريات بثقة كبيرة ويخفف الضغط على اللاعبين خلال المباريات القادمة يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني لايف.

شدد المدير الفني للأهلي لاسارتي على ضرورة تفادي الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباراة الأخيرة بالدوري المصري امام حرس الحدود والتي فاز بها الأهلي بصعوبة بهدف دون رد مؤكدا أن هناك أخطاء دفاعية فادحة وقع فيها الفريق، ومن المنتظر أن يدفع لاسارتي بكريم نيدفيد وسط الملعب لتعويض غياب اللاعب حسام عاشور الغائب للاصابة، ويستعيد الاهلي لجهود حمدي فتحي وعمرو السولية، وقد عنف لاسارتي الحارس محمد الشناوي الذي قدم مباراة ضعيفه وغاب عنه التركيز وطالبه بضرورة التركيز حتى لا يستبدله بالحارس شريف اكرامي، ورغم أخطاء الأهلي في المباراة الأخيرة إلا أنه نجح في اقتناص الثلا ث نقاط التي جعلته يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وبفارق 9 نقاط عن الزمالك متصدر الدوري المصري برصيد 48 نقطة، حيث اشتدت المنافسة بين الثلاث فرق على اللقب يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا رابط لايف بدون تقطيع.

كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني، بينما يدخل سيمبا التنزاني صاحب الارض لقاء اليوم متسلحا بالأرض والجمهور لرد الاعتبار وتعويض الهزيمة الثقيلة بخماسية على يد المارد الاحمر، وقد خاض بطل تنزانيا 3 مباريات في دور المجموعات نجح في الفوزعلى شبيبة الساورة بثلاثية نظيفة، وخسر مباراتين متتاليتين بنفس النتيجة في الجولة الثانية أمام فيتا كلوب وفي الجولة الثالثة أمام الاهلي بخماسية نظيفة، ويحتل سيمبا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وليس أمامه اليوم سوى الفوز ليضمن الوصول لأحد المركزين المؤهلين للدور القادم، وصرح اللاعبين أن الفوز لابد منه للبقاء في البطولة، ورغم صعوبة اللقاء يسعى بطل تنزانيا للفوز اليوم يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني يلاشوت.

تاريخ المواجهات بين الاهلي المصري وسيمبا التنزاني

لقد تقابل المارد الأحمر مع سيمبا التنزاني خلال 3 مباريات مباراتين منهم في بطولة كأس الكؤوس ومباراة في دوري أبطال افريقيا ، وكانت نتيجة المباريات لصالح الاحمر حيث فاز في مباراتين وخسر مباراة وأحرز لاعبيه 8 أهداف واهتزت شباكه مرتين فقط، وقد تقابل النادي الاهلي خلال مشاركاته الافريقية في 16 مباراة مع فرق مختلفة فاز في 11 مباريات منهم وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر

تنطلق أحداث مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء من تنزانيا في تمام الساعة "3:00" عصرا بتوقيت القاهرة، والذي يوافق الساعة "4:00" بتوقيت السعودية، والساعة "5:00" بتوقيت ابوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا

سيتم نقل البث المباشر لمباراة الاهلي وسيمبا عبر قنوات بي ان سبورتس وتحديدا قناة bein sport hd 2، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق علي محمد علي.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر