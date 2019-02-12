اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر اليوم 12-2-2019 في دوري ابطال افريقيا - كول كورة hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بث مباشر) مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر اليوم 12-2-2019 في دوري ابطال افريقيا - كول كورة hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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يدخل الأهلي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل، وكان المارد الأحمر قد استهل مشواره في البطولة الإفريقية بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ثم قابل فريق شبيبة الساورة الجزائري واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، ثم قابل فريق سيمبا وفاز بخماسية دون رد، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثالث، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك، فبعد أن خاض الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا.