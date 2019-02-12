اونلاين | Mobi-Kora: مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا يلا شوت الآن بث مباشر HD كورة ستار الأسطورة مباراة الاهلي وسيمبا كورة لايف هنا

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يلا شوت رابط مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر ماتش الاهلي اليوم دوري أبطال افريقيا كورة ستار الاسطورة كورة لايف، ويتلقى الأهلي دعما جماهيريا منذ وصوله للأراضي التنزانية حيث قامت جماهير يانج أفريكانز والتي انطلقت بينهم كلمة “همسة همسة” والتي تشير لفوز الأهلي على منافسهم محليا نادي سيمبا بخماسية ولكن لتحدث الكثير من الجماهير اللغة العربية بصعوبة فقد انتشرت هذه الكلمة بينهم.

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كورة ستار بث مباشر الاهلي وسيمبا رابط مشاهدة يلا شوت كورة لايف الاسطورة بجودات متعددة بدون تقطيع، وقد أفرد مدرب الفريق التنزاني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة في حديثه حيث قال أنه ملتزم بوعده لجماهير سيمبا بالفوز بالثلاث مباريات القائمة على أرض الفريق فبعد فوزه على شبيبة الساورة حان الآن وقت الفوز على الأهلي ورد الهزيمة القاسية.

وأضاف عن هزيمته في المبارتين السابقتين أمام الأهلي فيتا كلوب بنفس النتيجة بخماسية أن صعوبة المبارتين تكمن في كونهما خارج الديار ولكن قد عادوا الآن لملعبهم والفوز هو أملهم.